VIDEO. Zakkenrollers gefilmd terwijl ze dure portefeuille stelen

Een Thaise vrouw is op klaarlichte dag in Londen beroofd van haar portefeuille. Ze was zichzelf op het moment van de diefstal aan het filmen, waardoor de dievenbende van drie vrouwen duidelijk in beeld staat.

Nina Spencer (51) en haar vriendin Toi McGurran (51) wandelden onlangs van Cambridge Circus naar Palace Theatre in Londen. Ze filmden zichzelf om de beelden achteraf naar vrienden te kunnen sturen. Plots grijpt een vrouw achter haar ongemerkt in haar Louis Vuitton-handtas. Ze steelt een portefeuille ter waarde van 446 euro. Ook haar kredietkaarten zaten in de portefeuille.

Drie vrouwen







Luttele seconden na de overval merkt Nina dat haar portefeuille verdwenen is uit haar handtas. Ze bekijkt de videobeelden en ziet hoe een vrouw er met haar portefeuille vandoor gaat en hem vervolgens doorgeeft aan een handlanger. Het is duidelijk dat er ook een derde vrouw in het spel is, want na de diefstal wandelen de drie vrouwen samen weg van Nina en Toi.

Trip verpest

Nina stapte meteen naar de politie, maar zelfs met de beelden wordt het moeilijk om haar portefeuille terug te krijgen. De vrouw vindt het een jammerlijke zaak. “Het is spijtig dat dit voorval onze trip verpest heeft. Ik hoop dat de politie de dieven vindt zodat ze andere mensen niet meer kunnen beroven”, vertelt ze aan Newsflare.