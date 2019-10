Vier de winter in eigen land op het raclettefestival

Is kaas jouw favoriete guilty pleasure? Kan je je geen leven zonder het goddelijke goedje voorstellen? En smelt je helemaal weg bij het idee van gesmolten kaas? Dan is het raclettefestival in Luik je op het lijf geschreven. Kaas, kaas en nog eens kaas.

Raclette is iets wat je normaal gezien eet tijdens de feestdagen of een skivakantie. En oké, misschien haal je je raclette-apparaat ook eens boven als er vrienden zijn. Maar de raclette verdient meer aandacht.

Kaas en wijn

Wij zijn duidelijk niet de enigen met die mening, want in Luik wordt er op 25 januari een waar raclettefestival georganiseerd. Le Festival de la Raclette vindt plaats in het Palais de Congrès, maar veel meer is er voorlopig nog niet geweten. Naar de prijs en de exacte uren is het dus nog even gissen. Wat we wel weten, is dat er allemaal verschillende eetstandjes en barretjes zullen zijn. Want kaas en wijn gaan samen als… wel ja, kaas en wijn eigenlijk. Dus schrijf 25 januari alvast in je agenda en hou de Facebookpagina van het evenement in de gaten voor meer informatie.