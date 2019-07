BIZAR. Roomkaasthee is dé nieuwe hype in China

Thee en kaas zijn twee heerlijkheden waar we wel vaker van gaan kwijlen. In China vonden ze er niets beter op dan de twee te combineren. Maak kennis met ‘roomkaasthee’.

China staat gekend om zijn theecultuur, maar wat warm water met een bitter smaakje wordt op na een tijdje ook saai. De kleurige roomkaastheetjes vallen daarom érg in de smaak, want ze zijn zoet én fotogeniek.

Tegenwoordig staan Chinese millennials uren in de rij voor hun dagelijkse shot roomkaasthee in de theebar-keten Heytea. Het bedrijf heeft ondertussen 267 vestigingen in heel China. Ook in de Verenigde Staten duikt hier en daar al een filiaal op.