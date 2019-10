BIZAR. Chinese vrouw van 67 zet kind op de wereld

Een 67-jarige Chinese vrouw is bevallen van een meisje. Daarmee is ze de oudste Chinese die via een natuurlijke zwangerschap een kind ter wereld brengt. Het kindje kwam met een keizersnede ter wereld.

De kraamkliniek waar Tian beviel, is karig met informatie. Over de verwekking wisten haar dokters ook niet veel, aangezien Tian pas contact opnam met het ziekenhuis toen ze al zwanger was.

Als het bevestigd kan worden dat het om een natuurlijke zwangerschap ging, is er sprake van een wereldrecord. Volgens het Guinness Recordboek draagt een Britse, die in 1997 op 59-jarige leeftijd beviel, nu de titel van oudste vrouw die bevallen is van een kind dat op natuurlijke wijze verwekt werd.

Met behulp van in-vitrofertilisatie (IVF) gaat het wereldrecord naar de Spaanse Maria del Carmen Bousada Lara, die in 2006 op 66-jarige leeftijd een tweeling ter wereld bracht. Ze overleed twee jaar later aan kanker.