Vrouw zwanger van 11-jarige jongen waarop ze moest babysitten

Een babysitter is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor het misbruiken van het kind waarop ze lette in Tampa, Florida. De vrouw werd zwanger toen de jongen slechts elf jaar oud was. Nu drie jaar later heeft de jongen hoedrecht over de baby, terwijl Marissa Mowry achter de tralies zit.

In januari 2014 heeft Marissa Mowry, een 22-jarig Amerikaans meisje, een kind meerdere keren seksueel misbruikt. De Tampa Bay Times meldt dat ze niet-consensuele seks met hem had, en dat zonder een condoom te gebruiken. Uiteindelijk vertelde de tiener deze seksuele aanvallen jaren later, in 2017, aan zijn moeder. Die besloot de politie te bellen, die via een DNA-test bevestigde dat de vader van Marissa Mowry’s baby was nou en echt de tiener.

Twintig jaar

De jonge vrouw werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf, nadat ze in september schuldig pleitte. Na haar vrijlating blijft ze nog tien jaar onder toezicht en wordt ze geregistreerd als zedendelinquent. Sommige Amerikaanse media melden dat de metgezel van Mr. Mowry, een onlangs teruggekeerde soldaat, uit de wolken viel toen hij hoorde dat het kind niet van hem was.

Goede vader

Voortaan heeft de ondertussen 17-jarige vader dus voogdij over zijn zoon. De moeder van het slachtoffer stelt dat hij het kind elke dag naar school brengt vooraleer zelf naar zijn lessen te gaan. “Zijn leven is niet verwoest, hij is de beste van vaders geworden.”