Lerares neemt ontslag nadat leerlingen haar lijken te herkennen in pornofilm

Een Russische lerares heeft ontslag genomen nadat enkele leerlingen beweerden haar gezien te hebben in een pornofilm. Volgens de lerares klopt dat niet en trok ze gewoon hard op de pornoactrice in kwestie.

Yulia Skuratova gaf tot voor kort wiskunde in een school in de Russische stad Kemerovo. Onlangs confronteerden enkele 17-jarige leerlingen haar met een pornofilmpje waarin ze volgens hen meespeelde. De 31-jarige vrouw ontkende met klem dat zij dat was, maar gaf toe dat er een sterke gelijkenis was tussen haarzelf en de pornoactrice.

Zwijggeld

De leerlingen geloofden haar niet en probeerden haar af te persen door zwijggeld te vragen. Ze weigerde daarop in te gaan, waarop de leerlingen op sociale media verkondigden dat ze stiekem een pornoactrice is.

De geruchten verspreidden zich als een lopend vuurtje en Yulia kreeg het ene na het andere telefoontje van ongeruste ouders. De lerares, die tien jaar lang op de school werkte, zag zo hard af van de stress en de weinige steun van haar school dat ze besloot om ontslag te nemen.

Niet de eerste keer

Heel wat mensen vinden het onbegrijpelijk dat een lerares die onterecht beschuldigd wordt op deze manier weggejaagd kan worden. Naar verluidt is het niet de eerste keer dat een lerares beschuldigd wordt van gelijkaardige feiten.