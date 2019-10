Was je haar eens met trappistenbier

De zusters van de Abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth brouwen niet enkel trappistenbier. Voortaan verwerken ze het goedje ook in hun TRAPP-shampoos. Bier doet je kapsel immers glanzen en doet wonderen voor krullen. Het is de eerste keer dat een haarverzorgingsproduct met echt trappistenbier op de markt wordt gebracht.

In 1964 zijn de trappistinnen van de abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth in Brecht begonnen met de productie van afwasmiddelen om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. In de loop der jaren werden naast vloerzeep ook shampoo, badschuim, toilet- en glycerinezeep aan het gamma toegevoegd onder de merknaam TRAPP.

Westmalle Dubbel

Na 55 jaar was het tijd om het productenpallet onder de loep te nemen en te vernieuwen. De kloosterzusters ontwikkelden drie productlijnen (lavendel, aloë vera en traditioneel) met telkens een vloeibare handzeep, douchegel, shampoo en body lotion. Daarnaast zorgden ze voor een echte primeur: een shampoo waaraan 10% Westmalle Dubbel werd toegevoegd.

“De trappistenbiershampoo wordt gemaakt met Dubbel van de nabijgelegen abdij van Westmalle. De samenvoeging van twee heerlijk schuimende producten is een topper. Het is een licht geparfumeerde shampoo met conditioner-effect”, aldus Zuster Katharina, abdis van de abdij Onze Lieve Vrouw van Nazareth.

Krullen

“Oudere zusters herinnerden zich dat bier vroeger gebruikt werd om krullen in haar te draaien en om haar meer glans te geven”, vervolgt de abdis. “Wij hebben aan het Instituut Meurice uit Brussel gevraagd om een wetenschappelijk onderbouwde studie te maken over de weldaden van bier voor huid en haar. Hieruit blijkt dat die overvloedig aanwezig zijn, dankzij de polyfenolen, oligo-elementen, vitaminen en mineralen in het bier. Ze stimuleren het natuurlijke volume van het kapsel en maken het haar glanzend.”

Ben je benieuwd naar deze alcoholische shampoo? Je kan hem in de abdijwinkel of online kopen aan 8,90 euro per fles.