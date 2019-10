Speculaasbier of bierspeculaas: Het kan het allebei

Soms zijn ecologisch verantwoorde keuzes niet alleen goed voor het milieu, maar ook nog eens verdomd lekker. Van het woord ‘opoffering’ is in dat geval geen sprake: het milieubewuste aspect is mooi meegenomen, maar wordt bijna bijzaak. Dat is zeker van toepassing op de samenwerking tussen Brussels Beer Project en Maison Dandoy.

Beide merken klinken je wellicht bekend in de oren. Brussels Beer Project is een jonge brouwerij die, zoals de naam al doet vermoeden, gebaseerd is in Brussel. Ze staat bekend om haar originele brouwsels en kleurrijke ontwerpen. Maison Dandoy is dan weer een vaste waarde in koekjesland. Of je nu gaat voor speculoos, amandelkoekjes of wafels: ze mogen er allemaal zijn.

Voedselverspilling

Hoewel de twee bedrijven op zich al zeer verdienstelijk zijn, is het de samenwerking tussen beide die met alle aandacht gaat lopen. Brussels Beer Project verkoopt namelijk speculaasbier en bij Maison Dandoy kan je terecht voor bierspeculaas. Het bier, genaamd Tough Cookie, wordt gebrouwen op basis van onverkochte koekjes en bevat noten van hazelnoot, kaneel en kruidnagel. De koekjes worden dan weer gebakken met het restproduct van gerstmout dat overblijft na het brouwproces. Op die manier werden niet alleen twee nieuwe producten ontworpen, maar wordt ook de voedselverspilling tot een minimum beperkt. Je kan het bier en de koekjes verkrijgen bij de brouwerij of in de winkels van Maison Dandoy.