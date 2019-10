VIDEO. Akelig! Stoelen verschuiven en vallen op onverklaarbare wijze om in café

Geen idee wat er precies gaande is in café ‘Bar and Beyond’ in Sheffield, maar het ziet er behoorlijk griezelig uit.

Met Halloween voor de deur mag er al eens wat meer gespookt worden, maar wat cafébaas Dan Carey zich onlangs voor zijn ogen zag afspelen, tart elke verbeelding. De 37-jarige man hoorde vorige week het alarm afgaan in zijn pub ‘Bar and Beyond’ in Sheffield.

Uit het niets

Hij haastte zich ernaartoe, en toen hij binnenkwam, lag een stoel op de grond en waren enkele andere stoelen duidelijk verschoven. Hij bekeek de camerabeelden en zag hoe de stoelen uit het niets bewogen en omvielen. De beelden spreken boekdelen. Heb jij er een verklaring voor? Wij in ieder geval niet…