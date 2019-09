VIDEO. Griezelig! Camera in café filmt hoe glas op onverklaarbare wijze omvalt

De eigenaar en klanten van het Engelse café Micker Brook zijn ervan overtuigd dat hun pub behekst is. De laatste tijd gebeuren er immers heel wat vreemde zaken, getuige deze videobeelden.

Micker Brook is een kroeg in Cheadle, een dorp in Stockport (Greater Manchester). Behalve klanten komt er regelmatig een geest over de vloer, zo vermoeden de werknemers en klanten.

Zo beweert een serveerster dat ze al meermaals uit het niets aan de haren getrokken werd en zien klanten regelmatig een silhouet in de gang van een schimmige figuur die een zwarte hoed draagt.

Bruuske beweging

Een van die mysterieuze momenten werd onlangs op beeld vastgelegd. Op de bewakingsbeelden van het café is te zien hoe een glas onder de toog plots een bruuske beweging maakt en op de grond valt. De serveerster hoort het gebeuren en kijkt verbouwereerd op.

Geestenjager

De werknemers hebben de geest intussen al een naam gegeven: Harry. Ze willen nu de hulp inschakelen van geestenjagers om Harry te verdrijven.