Vijf alternatieven voor een uurtje joggen

Bewegen is belangrijk voor een mens. De hele dag achter je bureau zitten is een aanslag op je lijf en moet dus gecompenseerd worden. Maar laten we wel wezen: niet alle sporten zijn gelijk geschapen. En smaken verschillen. Voor de een gaat er niets boven een uurtje joggen om helemaal te ontspannen, maar de ander vindt het doodsaai.

Zelfs als je graag jogt, is het de moeite om af en toe eens iets anders te proberen. Je gebruikt andere spieren en leert simpelweg nieuwe dingen kennen. Maar niet alle fysieke activiteiten verbruiken even veel energie. Wil je dus hetzelfde aantal calorieën (600 om precies te zijn) wegsporten als met een uurtje joggen, dan kan het dat je langer – of juist korter – aan de slag moet met een andere activiteit.

Anderhalf uur fietsen

Toegegeven, je bent iets langer in de weer, maar dat hoeft niet per se te betekenen dat je ook effectief tijd verliest. De fiets is namelijk een ideaal vervoersmiddel om naar je werk te gaan. Zo combineer je het nuttige met het aangename. Bovendien kan je tijdens anderhalf uur fietsen heel wat van de omgeving zien en op die manier nieuwe plekjes ontdekken.

Twee uur dansen tijdens het uitgaan

Van een leuke manier van sporten gesproken. Geef toe: uitgaan doe je toch al, dus dans er volgende keer gewoon lekker op los. Je kan je work-out zo lang maken als je zelf wil. Enige minpuntje? Als je drinkt tijdens je avondje uit, is de kans groot dat je meer calorieën binnenkrijgt dan dat je er verbrandt.

Anderhalf uur tuinieren

Kan jouw tuin wel een opfrisbeurt gebruiken? Trek dan je regenlaarzen aan en begin met graven, schoffelen, planten… Anderhalf uur vliegt zo voorbij en voor je het weet heb je enorme spierballen gekweekt. Bovendien word je ook nog eens helemaal zen van tuinieren en dat is altijd mooi meegenomen.

75 minuten vrijen

Seks staat niet voor niets gekend als bedsport. Als je je een beetje uitleeft en inventief bent met standjes, kan je tijdens een potje seks heel wat calorieën verbranden. Bovendien kan je zelf kiezen welke spieren je traint. Je kan er zelfs een spelletje van maken en bijvoorbeeld nu eens focussen op je buikspieren, dan weer op je armspieren. Hoe je dat invult, laten we aan jou over.

Vier horrorfilms kijken

Wist je dat je tijdens het kijken van een enge film 150 calorieën verbrandt? Halloween komt eraan, dus dit is het ideale moment om eens een horrormarathon te organiseren met je vrienden. Sporten vanuit je luie zetel – wie had dat gedacht?