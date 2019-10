Te veel sporten maakt je onvriendelijk

Beweging is belangrijk voor je lichaam en geest. Je wordt er sterker van en hebt meer energie – zelfs al lijkt dat niet altijd zo wanneer je na een vermoeiende sportsessie op bed ploft. Maar volgens een nieuw onderzoek is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Van te veel sporten zou je zelfs onvriendelijk kunnen worden.

Trop is te veel en te veel is trop. Dat geldt voor alles, dus ook voor sport. Uiteraard kan het geen kwaad om een uurtje te joggen en dagelijks je buikspieroefeningen te doen, maar zorg dat je niet wordt meegesleept en obsessief wordt. Want dat zou je weleens je vrienden kunnen kosten.

Impulsief

Onderzoekers van University College London onderzochten wat de effecten waren van te veel sporten. Ze keken daarvoor naar een groep mannelijke atleten. De ene helft sportte gewoon zoals gebruikelijk, de andere helft volgde trainingen die 40% zwaarder waren. En dat had effect. Ze kregen onder andere de volgende vraag voorgeschoteld: “Wil je nu 10 euro of 60 euro over zes maanden?” Uit de antwoorden bleek dat zij die “te veel” sportten, moeilijkheden hadden om op de lange termijn te denken. Ze gingen liever voor de onmiddellijke beloning, al was dat puur objectief gezien niet de beste keuze. Verder moesten de atleten ook een hersenscan ondergaan. De triatleten die meer sportten dan gewoonlijk, waren vermoeider en hun intellectueel vermogen lag lager. Daardoor reageerden ze impulsiever en waren ze vaker onvriendelijk. Uiteraard gaat het hier om topsporters, maar regelmatig sporten met mate is sowieso een betere optie dan een keer in het schrikkeljaar jezelf oververmoeid te maken door dagelijks te gaan fitnessen.