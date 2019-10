Wintereditie van ‘Love Island’ op komst

Fans van het populaire Love Island hoeven niet te verkommeren tot volgende zomer. Binnenkort kunnen ze ook genieten van een heuse wintereditie. In Engeland wordt er momenteel hard gewerkt aan een spin-off en het gaat er iets anders uitzien dan we gewend zijn.

Het is de bedoeling dat dit winter-seizoen van Love Island al begin volgend jaar wordt uitgezonden. De crew zou al op Nieuwjaarsdag vliegen naar Zuid-Afrika om voorbereidingen te treffen. Online wordt er druk gespeculeerd dat er voor deze editie een speciale villa wordt gebouwd in Kaapstad.

Kort verblijf

Hoewel het grotendeels zal lijken op de ‘gewone’ afleveringen, is er toch iets anders. De mannen en vrouwen zullen namelijk een stuk korter in de villa zijn, niet acht maar zes weken ditmaal.

Of en wanneer we in België ook kunnen genieten van dit seizoen, is nog niet bekend. Andere edities van Love Island zijn momenteel online te bekijken.