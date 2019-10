Liverpool-fans duiken op in Gent in plaats van Genk

Liverpool speelde zijn 3e groepswedstrijd in de Champions League woensdagavond op het terrein van Genk. Helaas niet alle supporters van de Engelse voetbalgrootheid konden de wedstrijd ter plaatse bekijken.

Zo werden twee Liverpool-fans een halfuur voor het begin van de wedstrijd opgemerkt in de binnenstad van Gent. Ze waren het stadion aan het zoeken waar hun geliefde club later op de avond haar match moest spelen. Maar ze hadden zich van letter vergist, want ze moesten uiteraard in Genk zijn.

Gent-Wolfsburg

Te laat om zich nog naar Limburg te reppen stelden de twee zich tevreden met een bezoekje aan de Ierse pub The Celtic Towers. Daar gingen ze ietwat beteuterd op de foto.

AA Gent wou hun bezoekje aan Gent nog een positief einde geven met tickets voor de Europa League-wedstrijd tegen Wolfsburg, maar het duo heeft ondertussen het Kanaal weer overgestoken.