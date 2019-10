SOUNDCHECK. Lewis Capaldi, de nieuwe Ed Sheeran: “Schotse Twitter is fucking hilarisch”

De Schotse singer-songwriter Lewis Capaldi werd ontdekt dankzij YouTube-video’s waarin hij zingt op het toilet. Zijn eerste hit ‘Bruises’ had al snel 28 miljoen streams op Spotify, wat Capaldi bombardeerde tot de artiest zonder platencontract die het snelst 25 miljoen hits haalde. Morgen speelt hij voor een uitverkochte La Madeleine.

In mei bracht hij zijn debuutplaat ‘Divinely Uinspired to a Hellish Extent’ uit die al snel op nummer 1 in de hitlijsten van het Verenigd Koninkrijk kwam te staan. “Ik denk dat ik gewoon geluk heb”, beweert de Schotse grapjas. Valse bescheidenheid of is hij echt zo nederig? Hoog tijd om Capaldi aan de tand te voelen.

Op je negende trad je al op in pubs in Schotland. Hoe ben je zo jong in de muziekwereld gerold?

Capaldi: “Mijn broer is zes jaar ouder en ik kon toen samen met hem optreden. Hij was 15 toen we optredens begonnen aan te nemen. We hebben heel Schotland plat gespeeld. Ik kon er niet genoeg van krijgen.”

Je kreeg al miljoenen streams op Spotify voor je een platencontract had. Is deze omgekeerde weg naar het succes normaal geworden voor jouw generatie?

“Het was een absolute verrassing toen ‘Bruises’ zo aansloeg. Voor mij hebben streamingdiensten dus gewerkt, maar ik denk dat ik gewoon geluk heb gehad. Ik kan dus moeilijk zeggen of dit het gangbare pad is voor muzikanten. Ik denk niet dat het een trend is.”

Waaruit put je inspiratie voor je muziek?

“Uit het dagelijkse leven. Als je over dingen zingt die je niet zelf hebt meegemaakt, zit je muziek niet juist. De beste songs komen van eigen ervaringen of onderwerpen die je nauw aan het hart liggen. De albumtitel ‘Divinely Uninspired to a Hellish Extent’ komt bijvoorbeeld uit een song die uiteindelijk niet op de plaat geraakt is. De volledige zin luidt ‘Broken by desire to be heavenly sent, divinely uninspired to a hellish extent’. Toen ik die zin bedacht, was ik songwriting zo beu. Terwijl ik aan dit album werkte, was ik vaak onzeker. Ik had het gevoel dat ik niet goed genoeg was. Die zin kon beter, daar zat de melodie vast… Het was voor mij een echte overwinning om het einde van het album te halen.”

‘Everyday I’m a slave to the heartache’ zing je in ‘Lost on you’. Heb je al vaak een gebroken hart gehad?

“Mijn volledige album is gebaseerd op één relatie. Meteen ook mijn enige lange, vaste relatie. Maar we zijn niet slecht uit elkaar gegaan, we zijn nog steeds vrienden. De meeste break-upsongs gaan over elkaar haten en allesoverheersende hartzeer. Ik bezing eerder het einde van een heel goede relatie. Liefdesverdriet is nu eenmaal een dankbaar onderwerp voor een album.”

Tegelijk kom je heel grappig uit de hoek op sociale media. Vind je het belangrijk dat je fans je minder serieuze kant kennen?

“Mensen die me kennen van sociale media vragen zich altijd af waarom mijn songs zo serieus zijn, maar een persoon heeft altijd verschillende karaktertrekken. Ik ben niet alleen maar triest of alleen maar grappig. Ik denk eigenlijk niet na wanneer ik iets online plaats. Ik post gewoon wat in mij opkomt en lach graag met de fake kant van Instagram. Schotse Twitter vind ik ook fucking hilarisch. Een geboorteplek is louter toeval, maar hoe meer ik reis, hoe trotser ik ben dat ik Schots ben. Sommige mopjes snappen alleen Schotten. Dat zullen Belgen ook wel hebben.”

Je wordt vergeleken met grote namen als Ed Sheeran en Adele. Wat doet dat met je?

“Dat maakt me enorm trots. Het zijn twee grote artiesten met veel talent. Zo’n vergelijking kan je niet slecht opnemen.”

Je kampt met een angstsyndroom. Welke invloed heeft dat gehad op je carrière?

“Vorig jaar heb ik voor het eerst paniekaanvallen gekregen. Ik was toen op tour in de VS en heb twee weken rust moeten nemen. Ik ben snel in therapie gegaan en daar ben ik blij om. Nu gaat het veel beter. Ik vond het heel moeilijk om die shows te cancelen, maar mijn gezondheid is mijn prioriteit. Als ik dat niet gedaan had, zou ik er nu veel slechter aan toe zijn. Op de dag van een optreden voel ik soms nog een aanval opkomen, maar dan moet ik gewoon oppassen met alcohol, want dat triggert de angst.”

Tijdens je volgende tour wil je fans met angstsyndromen helpen.

“Klopt. Tijdens mijn tour in het Verenigd Koninkrijk kreeg ik veel tweets en berichten van fans met angstsyndromen. Ze vonden het jammer dat ze niet naar mijn concert konden komen, omdat ze paniekaanvallen krijgen in volle ruimtes. Ik kan me niet voorstellen hoe het voelt om steeds concerten te moeten missen, dus heb ik met mijn management gepraat. Tijdens mijn tour volgend jaar in maart zullen er speciale ruimtes ingericht worden waar mensen met angststoornissen tot rust kunnen komen. Ik weet hoe allesoverheersend zo’n paniekaanval voelt. Gelukkig krijg ik er geen door gewoon in een publiek te staan.”

Je hebt in het voorprogramma gespeeld van Bastille. Heb je veel opgestoken van hen?

“Dat voorprogramma was mijn eerste arenatour. Ik heb zoveel geleerd van Dan (de zanger van Bastille) gewoon door naar hem te kijken. Hij wees me absoluut niet met het vingertje. Hij liet me alles zelf ontdekken, dus die tour was een heel goede leerschool. De mannen van Bastille zijn goede voorbeelden van succesvolle muzikanten die toch met beide voeten op de grond blijven.”

Janne Vandevelde

Morgen speelt Lewis Capaldi voor een uitverkochte La Madeleine. Zijn debuut ‘Divinely Uninspired to a Hellish Extent’ is uit bij Universal.