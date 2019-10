SOUNDCHECK. ‘Lost In Time’ van Geike: “Ik wil nog steeds mensen raken met mijn muziek”

Geike Arnaert is terug van nooit echt weggeweest. Acht jaar na haar eerste soloalbum en het succes van ‘Zoutelande’ pikt de voormalige Hooverphonic-zangeres de draad opnieuw op met haar nieuwe plaat ‘Lost In Time’. “Het was een lange zoektocht, maar hier sta ik helemaal achter.”

Waarom moesten we zo lang wachten op je tweede plaat?

Geike: “Nadat in 2011 ‘For the Beauty of Confusion’ uit was gekomen, begon ik in 2013 al met de productie van een nieuwe plaat. Ik was er speciaal voor naar Londen afgezakt en had er al met heel veel mensen voor samengewerkt, maar ik was gewoon niet tevreden. Ik had er helemaal geen zin in en het plaatje klopte niet.”

“Op een gegeven moment ben ik zelfs gestopt met muziek te maken. Ik wou nog wel een plaat maken, maar vond dat ik eerst iets helemaal anders moest proberen. Oké, ik ben een zangeres, maar er moest toch ook nog iets anders zijn in het leven? Daarop besliste ik om terug naar school te gaan om zanglerares te worden. Dat was zeer leuk, tot het op een bepaald moment weer begon te kriebelen. Al heeft het nog een hele tijd geduurd vooraleer ik besliste om terug met mijn muziek aan de slag te gaan. Zo kwam ik Joost (Zweegers, Novastar nvdr) pas tegen in 2016.”

En met Joost klikte het wel.

“Onze paden hebben elkaar op een gegeven moment gekruist en ik legde aan Joost uit waar ik vandaan kwam en wat ik al gedaan had. Hij stelde zelf voor om eens iets te proberen en daar ging ik graag op in. Joost is natuurlijk een meester-songwriter. Dat valt niet te ontkennen. Hij wou met mij mee op zoektocht gaan en heeft mij dingen geleerd en bijgebracht. Dankzij Joost kon ik mezelf ook openstellen op een andere manier. Als zangeres schrijf je logischerwijze op een andere manier nummers dan als instrumentalist. Hij kent het lichaam ook goed en weet wat het kan prijsgeven als je een zanger bent.”

Vind je het dan moeilijk om jezelf open te stellen?

“Soms wel, ja. Zeker als het gaat om songteksten schrijven. Ik ontwikkel graag mijn eigen ideeën om die dan verder samen uit te werken met anderen, om toch iets van zekerheid te hebben. Bij Joost is dat niet altijd nodig geweest. Het is leuk om iemand naast je zijde te hebben die je begeleidt, maar ook durft los te laten. Uiteindelijk zijn heel wat nummers die ontstaan zijn dankzij onze samenwerking, op de plaat beland.”

Wat mogen we van ‘Lost In Time’ verwachten?

“We hebben het album samen met producer Wouter Van Belle gemaakt, die vond dat we niet per se met iets nieuws moesten komen. Daar kon ik me wel in vinden. In 2013 zat ik nog op een elektronisch pad, maar daar wou ik niet meer verder mee gaan. Het is dus een warme popplaat in de klassieke zin geworden. Ik hoop dat het iets tijdloos kan worden, dat is alleszins waar ik naar op zoek was. Ik ben bijzonder trots op dit album.”

Hoe denk je dat het publiek het album zal onthalen?

“Het is sowieso een groeiplaat en er zal meerdere malen naar geluisterd moeten worden. Dat merk ik ook bij de singles die we al hebben losgelaten op de wereld. Na elke release is het redelijk kalm, maar dan groeit het wel op een hele mooie manier. Met ‘Off Shore’ stond ik uiteindelijk ook een paar weken op nummer een in de Vox-lijst van Radio 1. Ook de tweede single, ‘Middle Of The Night’, behaalde ondertussen de eerste plek. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook zo zal zijn voor de plaat en de andere singles die we nog zullen uitbrengen. Het is een mooie plaat geworden en ik ben er erg trots op. Dat is het belangrijkste. Ik heb gewacht tot ik er volledig achter kon staan en dat is nu het geval.”

Ben je gevoelig voor reacties?

“Ik ben wel op zoek naar meningen, absoluut. Of ze nu positief of negatief zijn, ik neem dat mee naar mijn volgende project. Ik vind het voornamelijk belangrijk dat ik iets kan tonen waarvan ik het gevoel heb dat ik me er helemaal bloot in heb gegeven. Dat geldt ook voor wanneer ik op het podium sta. Dan wil ik op z’n minst een paar mensen raken. Het is een cliché, maar daar draait het uiteindelijk wel om.”

“Kritiek persoonlijk nemen doe ik niet. Ik kan ook niet verwachten van mensen dat ze iets slikken als ze het niet lusten. Ik weet ook niet of ik kritiek per se moet relativeren, dat is er gewoon. Het staat los van het feit dat ik alles heb gegeven voor deze plaat. Recensies zijn er enkel en alleen maar voor het entertainment van anderen. Maar voor mij neemt dat niets van de waarde van mijn werk af. De muziek komt bij mensen binnen en ze laten het ofwel toe ofwel niet.”

Je hebt al enkele try-outs gespeeld, waaronder op Rock Werchter. Wat vond je ervan?

“De reacties van het publiek waren heel goed, ook al kenden ze de muziek nog niet. De optredens waren voor hen de allereerste keer dat ze mijn nieuwe muziek konden horen, en dat is niet evident, zeker niet als je op Rock Werchter staat. Ik heb het gevoel dat het live heel erg goed in de plooi is gevallen.”

Je bent net 40 geworden. Wat voor plannen heb je nog?

“Ik heb het gevoel dat ik pas begonnen ben. (lacht) Ik ben van plan om verder muziek te schrijven. Het kriebelt echt om er terug aan te beginnen. Dat merk ik door mensen tegen te komen die vragen naar hoe het met mijn muziek gesteld is. Daarnaast schrijf en zing ik ook voortdurend, er moet blijkbaar toch iets uit. (lacht) En dat wil ik graag ook delen met anderen. Zo is ook het album met Joost ontstaan.”

Ruim tien jaar geleden nam je afscheid van Hooverphonic. Hoe blik je nu terug op die periode?

“Dat is echt lang geleden! (lacht) Eind 2008 ben ik daar vertrokken, maar ik hou daar nog steeds erg mooie herinneringen aan over. Ik ben ook nog steeds heel trots als ik nummers van Hooverphonic hoor passeren die ik heb ingezongen. Al voelt het voor mij eerder aan als nostalgie. Het is natuurlijk een deel van mijn leven, dat gaat het ook altijd blijven. Maar ik heb er toen echt een punt achter gezet. Er is een duidelijke lijn tussen mijn carrière bij Hooverphonic en het parcours dat ik nu volg.”

Silke Vandenbroeck

‘Lost In Time’ is vanaf vrijdag uit bij Sony Music Belgium.