Ex-liefje doet boekje open over Thibaut Courtois: “Hij vogelt erop los”

Alba Carrillo, een Spaanse tv-presentatrice waar Thibaut Courtois even iets mee heeft gehad, heeft nog maar eens uitgehaald naar de Rode Duivel. Zo werd ze onder meer kwaad omdat hij alle contact met haar verbroken heeft.

Eind februari werd Thibaut Courtois (27) gelinkt aan Alba Carrillo omdat ze samen hand in hand gespot waren. In de Spaanse media werd destijds gesuggereerd dat hun romance aan de basis zou liggen van de slechte resultaten van Real Madrid, waar hij sinds augustus 2018 vaste doelman is.

Pijnlijke uitspraak

Courtois deed hun romance tijdens een radioprogramma af als iets van niets. “Ik ben al helemaal over Alba. Wij hebben elkaar twee keer gezien. Ik ben eens bij haar geweest, en zij eens bij mij, waarna we samen zijn gaan eten. En toen zijn die bewuste foto’s gemaakt. Maar zij en ik zijn dus nooit een koppel geweest”, vertelde hij toen.

De 33-jarige tv-presentatrice was niet bepaald opgezet door die uitspraak en schoot uit haar krammen. “Hij vogelt er maar op los. Als je twee kinderen hebt, let je maar beter op met wie je in bed duikt. Ik zal er alvast niet zijn om hem in de gaten te houden. Thibaut is nóg maar eens in de fout gegaan omdat dat vliegje van hem veel te losjes zit”, sneerde ze.

Geblokkeerd

Intussen is Alba nog steeds niet te spreken over zijn gedrag naar haar toe. “Ik leerde hem kennen via Instagram. Eigenlijk zocht ik gewoon contact omdat mijn zoontje graag zijn keepershandschoenen wou. Daarna begon zijn ex (Marta, de moeder van zijn kinderen; red.) hem onder druk te zetten om mij niet meer te zien. En toen Thibaut in een radioprogramma een vraag over mij kreeg voorgeschoteld, begon hij gewoon te lachen! Toen werd ik héél kwaad. Ik heb hem van antwoord gediend. Weet je wat hij toen deed? Mij blokkeren, zodat ik hem niet meer kon bereiken”, lezen we in TV Familie.

De bewuste foto’s waarop Thibaut Courtois en Alba Carrillo samen gespot werden:

Thibaut Courtois en zijn ex-vrouw Marta Dominguez: