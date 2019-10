Britse apotheek geneest je met poëzie

Voel je je niet goed, dan ga je normaal gezien naar de dokter of de apotheek voor een middeltje om je pijn te verlichten. Maar in het Britse Shropshire pakken ze het anders aan. Twee professoren van de universiteit van Keele openden er namelijk de Poetry Pharmacy. Hier kan je niet terecht voor klassieke medicijnen, maar voor poëzie om je gemoedstoestand te verbeteren.

Een goed (poëzie)boek doet wonderen. Dat weten we allemaal, maar helaas maken we er in deze digitale tijd vaak te weinig gebruik van. Deborah Alma en James Sheard richtten daarom de Poetry Pharmacy op.

Medicijn

Naargelang je mentale klachten kan je bij de poëzie-apotheek terecht voor verschillende remedies. Zo zijn er gedichten speciaal voor hartzeer of voor dagen waarop het leven even te veel wordt. De versjes zitten verpakt in lege medicijnhulzen die je vervolgens openbreekt wanneer je er nood aan hebt. “Volgens ons kan poëzie heel nuttig zijn om je gemoedstoestand te veranderen of te verbeteren. Ze helpt om alles op een rijtje te zitten. De Poetry Pharmacy is een manier om de weldaden van de poëzie in de kijker te zetten door het accent te leggen op welzijn en inclusie”, aldus Deborah op de website ActuaLitté. Of poëzie je hoofdpijn kan verhelpen, weten we niet, maar baat het niet dan schaadt het niet! Je kan er trouwens ook terecht voor een bakje troost of leuke poëziegerelateerde cadeautjes, dus er is voor ieder wat wils.