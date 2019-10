BIZAR. Vrouw brengt boek na 74 jaar terug naar bib

Een Amerikaanse vrouw heeft in het huis van haar moeder een opmerkelijke vondst gedaan. Tijdens een grondige schoonmaakbeurt vond ze in de bureauruimte een boek dat haar moeder 74 jaar geleden uit de bib meegenomen had. De vrouw besloot om het boek na al die jaren maar eens terug te brengen.

De bibliothecaris van de Berkeley Library in Californië was verrast toen Jean Durham opdook met het boek ‘Lady of the Lake’ van Sir Walter Scott. Haar moeder had het boek immers in 1945 uitgeleend.

Geen boete

Gelukkig moest Jean geen boete betalen. De bibliotheek besliste in 2018 dat niemand nog achterstallige boetes moest betalen.