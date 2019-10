BIZAR. Indiase stroper aangehouden die penissen van beren opat

In India is een stroper van tijgers aangehouden die ook bekendstond voor het eten van penissen van lippenberen. De man was sinds zes jaar voortvluchtig.

Het departement voor de bescherming van fauna had in 2013 een speciale eenheid gevormd, nadat in de deelstaat Madhya Pradesh kadavers van verscheidene lippenberen, een kwetsbare soort, waren gevonden waarvan de genitaliën ontbraken.

Impotentie

De gearresteerde man, Yarlen, behoort tot een gemeenschap die gelooft dat het eten van de penis van de lippenbeer onder meer impotentie kan genezen. Volgens de krant Times of India bekende de verdachte aan de politie dat hij verscheidene tijgers, talrijke beren en honderden everzwijnen en pauwen had gedood.

Een hoge functionaris van het bosdepartement van Madhya Pradesh zei dat Yarlen galblazen van beren verkocht had aan zakenlui over heel India. Sommige mensen geloven dat die ook geneeskundige eigenschappen bezitten.

Ontsnapt

“Hij was ontsnapt tijdens een vrijlating op borg en had documenten vervalst. De jongste jaren nam hij verscheidene namen aan”, zei de functionaris.

De verdachte zou ook de hand hebben gehad in de dood van een tijgerin die in 2012 uit het Penchreservaat in Madhya Pradesh verdween. Een jaar later dook de huid van het dier in Nepal op.