VIDEO. Ik zag twee bedreigde beren, zoete broodjes smeren

Een toeristische gids heeft twee bedreigde beren betrapt die elkaar wel heel erg leuk vinden. De tortelduifjes liggen in het gras met elkaar te flikflooien in een ontroerende video.

De 48-jarige gids Jessica D’Andrea kon de hartverwarmende beelden begin deze week vastleggen toen ze aan het wandelen was in het Parco Nazionale d’Abruzzo in Italië. Ze tonen het intieme moment tussen twee Marsicanberen. Dat is een ernstig bedreigde soort bruine beer waarvan er nog maar 40 tot 60 exemplaren in het wild leven. Dat zegt Bear Conservation United Kingdom.

Private plek







De twee harige minnaars werden al kussend en strelend gespot in een open veld, alvorens ze een meer private plek opzochten om hun geflirt verder te zetten. Zal het aantal Marsicanberen binnenkort weer stijgen? Wij hopen alleszins van wel!