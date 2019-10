Bijna 40 lichamen aangetroffen in vrachtwagencontainer in Groot-Brittannië

In Grays, in het graafschap Essex, in het zuiden van Groot-Brittannië, zijn deze ochtend 39 lichamen aangetroffen in een vrachtwagencontainer. Dat zegt de politie, aldus de Britse openbare omroep BBC.

De chauffeur van de vrachtwagen, een 25-jarige man uit Noord-Ierland, is opgepakt op verdenking van moord. Volgens de politie blijkt uit het eerste onderzoek dat het om 38 volwassenen en één tiener gaat.

Bulgarije

De vondst gebeurde in het Waterglade Industrial Park op Eastern Avenue in Grays.De politie denkt dat de vrachtwagen uit Bulgarije afkomstig is en dat die vorige zaterdag 19 oktober Groot-Brittannië binnenkwam in Holyhead.