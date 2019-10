VIDEO. Hele rechtszaal in tranen nadat broer van slachtoffer moordenares stevige knuffel geeft

In Texas vond dinsdag het proces plaats tegen een politieagente die een man doodschoot in zijn appartement. Een broer van het slachtoffer vergaf haar en vroeg de rechter of hij haar mocht omhelzen.

Op 6 september vorig jaar werd de 26-jarige Botham Jean doodgeschoten door Amber Guyger. De 31-jarige politieagente woonde in dezelfde appartementenblok en had zich van verdieping vergist. Ze kwam zijn appartement binnen en dacht dat hij een indringer was, dus schoot ze hem neer. De man stierf ter plaatse.

Guyger werd beschuldigd van doodslag, maar uiteindelijk werd de aanklacht opgeschroefd tot moord. Ze bleef volhouden dat ze handelde uit zelfverdediging en dat ze op het moment van de feiten afgeleid was omdat ze aan het sexten was met een collega. Ze kreeg tien jaar cel.

Mooie woorden van broer

Tijdens het proces kwam een broer van het slachtoffer, Brandt Jean, aan het woord. De 18-jarige man geloofde dat Guyger spijt had van wat ze gedaan had en vergaf haar. “Ik ga niet zeggen dat ik hoop dat je wegrot en sterft, zoals mijn broer dat deed. Persoonlijk wens ik je het beste toe. Ik wou dit nooit zeggen in het bijzijn van mijn familie, maar van mij moet je niet eens naar de gevangenis”, vertelde hij.

Nadien vroeg hij de rechter of hij Guyger een stevige knuffel mocht geven. “Ik weet niet of het mogelijk is, maar mag ik haar een knuffel geven, alsjeblief? Alsjeblief?”, klonk het. De vrouwelijke rechter, die zichtbaar geëmotioneerd was, stemde toe. Vervolgens omarmde hij Guyger minutenlang, een ongezien tafereel waardoor de volledige rechtszaal in tranen uitbarstte.