Nicki Minaj stapt in het huwelijksbootje met moordenaar

Nicki Minaj (36) is met haar vriend Kenneth Petty (41) in het huwelijk getreden. Dat maakte de Amerikaanse zangeres met een video via Instagram bekend.

Op de video zien we eerst een mok op het aanrecht staan met daarop ‘Mrs.’ Vervolgens een witte pet met opdruk ‘bride’, een mok met ‘Mr.’ en een zwarte pet met ‘groom’.

Onika Tanya Maraj-Petty 10•21•19

Uit het bijschrift van de foto blijkt dat het stel op maandag in het huwelijk is getreden. Minaj zinspeelde er al eerder via sociale media op dat ze getrouwd zou zijn door haar naam te veranderen in Mrs. Petty. Ze laat nu dus weten dat het jawoord ook echt is gegeven.

Haar echtgenoot heeft een behoorlijk geaccidenteerd verleden. Zo werd hij in 1995 veroordeeld wegens poging tot verkrachting. Later bracht hij zeven jaar in de cel door voor doodslag.

Kinderwens

Eerder dit jaar stelde de rapper dat ze met pensioen zou gaan omdat ze graag kinderen zou willen. Minaj kwam al snel op haar woorden terug en binnenkort is ze met Ariana Grande en Normani te horen op de soundtrack voor de film ‘Charlie’s Angels’.