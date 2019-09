Nicki Minaj zet er een punt achter

Hoewel Minaj in juni nog een nieuwe single, ‘Megatron’, uitbracht en liet weten bezig te zijn aan een nieuw album, ziet de zangeres daar nu van af. “Ik heb besloten om met pensioen te gaan en een gezin te stichten”, liet ze weten op Twitter. Ze roept haar fans op om vooral naar haar muziek te blijven luisteren. Met die aankondiging komt dus een einde aan haar 9-jarige rapcarrière. Ze bracht in totaal vier albums uit en werkte samen met andere beroemdheden zoals Drake en Lil Wayne.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄

— Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 5, 2019