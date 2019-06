Stapt Nicki Minaj straks in het huwelijksbootje?

De kans is groot dat Nicki Minaj binnenkort een ring rond haar ringvinger heeft. De Amerikaanse rapster kondigde immers aan dat ze een huwelijksvergunning heeft aangevraagd.

Nicki Minaj is nog maar een half jaar samen met haar vriend Kenneth Petty, maar het lijkt erop dat ze hun liefde binnenkort gaan bezegelen. De 36-jarige zangeres hintte daar immers op in een radioprogramma. “We hebben onze huwelijksvergunning. Ik denk dat ik eindelijk heb waar ik al zo lang naar op zoek was: geluk. Het was zo moeilijk om het geluk te vinden. Nu ik het eindelijk gevonden heb, wil ik het voor niets of niemand in gevaar brengen”, klonk het op Queen Radio.

Zwaar strafblad







De gelukkige is Kenneth Petty, maar de 40-jarige Amerikaan heeft geen al te goede reputatie. In april 1995 vloog de toen 16-jarige Petty immers vier jaar de gevangenis in wegens poging tot verkrachting. Tien jaar later werd hij nogmaals veroordeeld, deze keer voor doodslag. Hij kreeg een gevangenisstraf van zeven jaar.

Zijn zware strafblad houdt Minaj niet tegen, al zijn niet al haar fans even gelukkig met haar keuze: “Hij was 15, zij 16 en ze hadden een relatie. Maar doe maar, internet, je kan mijn leven toch niet verpesten. Je kan niet eens je eigen leven verpesten”, schreef ze eerder op Instagram.