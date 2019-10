Baby verdrinkt nadat moeder haar alleen in bad laat zitten

Een 17 maanden oude baby is overleden nadat haar moeder haar alleen achterliet in bad. De vrouw werd opgepakt en kreeg een gevangenisstraf.

De feiten speelde zich twee jaar geleden af, maar de moeder kreeg haar verdict onlangs pas te horen. Aarazoo Tawfeeq liet destijds haar dochtertje, Alia, alleen in bad en bleef een hele tijd beneden in haar huis in Burslem, een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire. Toen de 36-jarige vrouw terug naar boven liep, trof ze haar kindje levenloos aan. Ze voerde haar nog naar het ziekenhuis, maar er kon geen hulp meer baten.

Doodslag door ernstige nalatigheid

De vrouw werd beschuldigd van doodslag door ernstige nalatigheid en gaf de feiten toe. Ze kreeg een gevangenisstraf van negen maanden met twaalf maanden uitstel.