Baby stikt nadat dronken moeder in slaap valt op haar

Een vier maanden oude baby is overleden nadat haar moeder op haar in slaap viel. De moeder had veel te veel gedronken en had cannabis gerookt.

Het drama speelde zich af in Liverpool. Milda Stucinskaite en Audrius Krupaitis, beiden 32, hadden behoorlijk wat alcohol naar binnen gespeeld en wiet gerookt. Vervolgens vielen ze allebei in slaap op de zetel, waar ook hun dochtertje lag. De moeder kwam zonder het te beseffen op haar kind terecht en sliep haar roes uit.

Hulp van buurvrouw







Toen een medehuurder van het huis de kamer binnenkwam, sloeg die alarm. Ze probeerde het kindje te reanimeren, terwijl de moeder om hulp riep bij de buren. Een buurvrouw nam de reanimatie over tot de hulpdiensten arriveerden. Ook zij kregen het kindje niet meer bij bewustzijn. De baby werd nog naar het kinderziekenhuis in West Derby gevoerd, maar daar stelden ze haar overlijden vast.

Kapot van verdriet

Het Litouwse koppel is kapot van verdriet. “Het is mijn schuld. Ik viel in slaap en toen ik wakker werd, zag ik mijn vrouw op ons kind liggen”, verklaarde de vader aan Liverpool Echo.

De moeder had vier keer zoveel gedronken als toegestaan is achter het stuur. De vader 2,5 keer. Ze werden opgepakt voor het veroorzaken van het overlijden van een kind, maar werden later vrijgelaten.