Antwerpen viert 80ste verjaardag van Panamarenko in 2020

De excentrieke kunstenaar en uitvinder Panamarenko viert in 2020 zijn tachtigste verjaardag en dat wordt op verschillende plaatsen in zijn geboortestad Antwerpen in de kijker gezet. Het eerbetoon aan Panamarenko komt er op initiatief van zijn echtgenote en enkele dichte vrienden.

De activiteiten starten in januari met een pop-up expo in galerij Campo en Campo en in het najaar volgt een tentoonstelling in virtual reality en een overzicht van zijn leven in het M HKA. Er komt ook een thematische stadswandeling doorheen de Antwerpse binnenstad.

In Campo en Campo laten zij niet alleen zijn meest geliefde werken, zoals iconische zwevende of vliegende constructies, samenbrengen, maar ook zelden eerder geziene tekeningen, historische filmpjes en andere objecten die gelinkt zijn aan zijn oeuvre.

Biekorfstraat

Het M HKA werkt momenteel volop aan de restauratie van het huis en atelier van Panamarenko in de Biekorfstraat, dat de kunstenaar aan het museum schonk. Het pand viel vroeger al op aanvraag in kleine groepjes te bezoeken, maar is momenteel gesloten wegens stormschade. Begin 2020 zou het weer publiek toegankelijk worden gemaakt. In het M HKA zelf zal in een van de collectieruimtes een VR-experience rond het leven en werk van Panamarenko worden opgezet. Meer details daarover worden pas later bekendgemaakt.

In mei 2020 opent de stad Antwerpen ook het «Pana Parcours», een stadswandeling langs locaties waar de kunstenaar zijn sporen naliet. Ook buiten Antwerpen zullen verschillende musea aandacht schenken aan de 80ste verjaardag van Panamarenko.

‘Around the World in 80 Years’ opent op 24 januari 2020 in Campo en Campo en zal lopen tot 22 maart. Tickets – vanaf 25 oktober – en meer info op www.panamarenko.be.