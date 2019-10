Baby levend opgegraven nadat familie hem dood waande en begroef

Chinese dorpsbewoners hebben een levende baby opgegraven toen ze gehuil onder de grond hoorden. Het kindje zat in een kartonnen doos en maakt het intussen goed.

Jiao Xinglu en Zhou Shangdong waren op 21 augustus champignons aan het zoeken vlakbij hun dorp Laiwu, een plaats in de noordoostelijke Chinese provincie Shandong. Plots hoorden ze geschreeuw onder omgewoelde grond. Ze begonnen te graven en troffen een kartonnen doos aan met daarin een baby. Het jongetje leefde nog, maar leed aan bloedarmoede en geelzucht. Het werd meteen naar het kinderziekenhuis in Shandong gevoerd en stelt het intussen goed.

Blij en verdrietig

Enkele dagen later klopte een man aan bij de politie. Hij had het nieuws vernomen en beweerde dat hij de grootvader van de baby is. Hij legde uit dat het jongetje bij de geboorte stopte met ademen en dat hij een zware longinfectie had. “Hij stierf twee dagen na zijn geboorte. Hij kon niets drinken of eten. Nadat hij overleden was, hebben we hem begraven. Ik moet er de hele tijd aan denken. Ik ben blij en verdrietig tegelijkertijd”, vertelde hij aan Asia Wire.