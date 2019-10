Playboymodel wil president van Kroatië worden

In de Verenigde Staten strijden momenteel de Democraten om een nominatie als president, maar niet alleen daar is de verkiezingsstrijd begonnen. Ook in Kroatië komen er verkiezingen aan.

Playboymodel Ava Karabatic heeft aangegeven zich kandidaat te stellen als president, zo kondigde ze aan op social media. De 31-jarige heeft een paar voorstellen die binnen Kroatië voor de nodige opschudding zullen zorgen.

Voir cette publication sur Instagram 💎 Une publication partagée par Ava Karabatić (@ava_karabatic_official) le 14 Oct. 2019 à 2 :16 PDT

Volgens Karabatic moeten cannabis en prostitutie gelegaliseerd worden. Met dat laatste wil ze meer veiligheid voor sekswerkers zien te bewerkstelligen. Daarnaast vindt ze dat de helende eigenschappen van seks – en ook cannabis – gepromoot moeten worden. “Er is te veel seksuele frustratie in Kroatië”, zo luidt haar statement.

Tweede liefde

Karabatic stelt dat ze serieus genomen dient te worden en noemt zichzelf de perfecte presidentskandidaat. “Politiek is mijn tweede liefde.” Al blijkt ze van meer markten thuis. “Ik geef lessen Italiaans en ben professor in de Romaanse literatuur. Ik schreef een autobiografie, acteer in een film die maanden in de bioscoop te zien was en ben sinds kort ook schilder.”

Toch lijkt ze dat nu allemaal aan de kant te willen zetten. “Mijn artistieke talent doet er niet toe. Mijn nieuwe regime wel. Ava’s regime”, zo besluit Karabatic. Ze heeft nog ruim een jaar om zich voor te bereiden.