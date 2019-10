Metro Photo Contest zoekt de beste stadsfoto

Metro Photo Contest, de fotowedstrijd van Metro voor amateur en professionele fotografen, gaat vanaf vandaag op zoek naar de beste urban foto’s. De winnaars kunnen een fotoreis naar Japan winnen.

Ben je een gepassioneerd fotograaf en heb je een oog voor veelzeggende details en portretten van een stad? Dan is de Metro Photo Contest iets voor jou. De fotowedstrijd van Metro in samenwerking met Connections en Samsung staat dit jaar in het teken van ‘urban’.

Amateur en professionele fotografen kunnen vanaf vandaag tot 15 november proberen om de jury te overtuigen met hun beste beeld van de stad. Daarbij mogen ze hun verbeelding de vrije loop laten gaan en hun eigen interpretatie geven aan het thema.

Fotoreis naar Japan

De vakjury kiest uit alle inzendingen twee hoofdwinnaars. Zij vertrekken in april 2020 naar Japan op een exclusieve fotoreis en ontvangen een Samsung Galaxy S10+. Daarnaast worden via een publieksjury twee finalisten uitgekozen die ook met een nieuwe smartphone naar huis zullen gaan. De winnaars worden in de week van 25 november bekendgemaakt.

Deelnemen kan via: www.metrophotocontest.be