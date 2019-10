Duitser gaat mollen met vuurwerk te lijf en raakt zelf gewond

Het Duitse stadje Bad Sulza kreeg af te rekenen met een ware mollenplaag. Niet zo handig voor tuiniers en het ziet er ook niet bepaald netjes uit. De stad schakelde daarom een gemeentewerker in om komaf te maken met de beestjes. Maar zijn aanpak was wel heel bijzonder.

De 47-jarige man in kwestie besloot om het mollenveld te lijf te gaan met vuurwerk. Hij stopte dat in de verschillende molshopen en stak het gevaarte vervolgens aan. Hij ging echter niet bepaald voorzichtig te werk, waardoor niet de mollen, maar hijzelf het slachtoffer werd van zijn ingenieuze oplossing.

Ziekenhuis

De man had duidelijk niet goed nagedacht over zijn methode en bleef staan bij een van de bewuste molshopen. Daardoor veroorzaakten de explosieven volgens de Duitse media letsel aan zijn voet en ogen. Hij werd daarop zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Of hij twee vliegen in een klap kon slaan en ook de mollen onschadelijk kon maken, is jammer genoeg niet geweten.