BIZAR. Ambtenaar ontslagen een jaar nadat hij in waterketel plast

Sommige mensen zijn beste vrienden met hun collega’s, maar helaas geldt dat niet voor iedereen. En als de sfeer niet goed zit, durft het weleens te botsen. Dat ondervonden ook enkele Australische ambtenaren toen hun kopje thee een wel heel rare bijsmaak had..

“Waarmee pest ik mijn collega’s het meeste?” Een vraag die goed- of slechtbedoeld kan zijn. In het geval van een ambtenaar in Zuid-Australië was het duidelijk het laatste.

Theetje

Een Australische man kwam blijkbaar niet zo goed overeen met zijn collega’s en besloot hen dus een lesje te leren. In plaats van de batterijen uit hun computermuis te halen, hun bureaustoelen om te wisselen of andere ongein uit te halen, koos hij voor een meer radicale techniek. Hij vond er namelijk niets beter op dan te urineren in de waterketel van zijn team. Kopje thee met pipismaak, iemand? De man werd schuldig bevonden na een onderzoek, maar omdat het niet makkelijk is om een ambtenaar te ontslaan, kwam hij pas in juli 2019 op straat te staan. Een jaar en vier maanden na de feiten. Wedden dat zijn collega’s al die tijd geen koffie of thee durfden aan te raken?