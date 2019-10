Nobelprijswinnaar: “Mensen zullen nooit op een andere planeet leven”

We fantaseren graag over het koloniseren van andere planeten, zeker nu onze huisplaneet er zo beroerd voor staat. Maar Nobelprijswinnaar en astrofysicus Michel Mayor haalt ons uit de droom. Hij stelt dat we voorlopig vastzitten op de aarde en hij ziet dat niet veranderen.

“Als we praten over exoplaneten, moet ik duidelijk zijn: we gaan daar niet naar toe verhuizen”, zegt Mayor tegen persbureau AFP. Hij vertelt dat hij de behoefte voelt om “mensen de mond te snoeren die zeggen, ‘oké’, we gaan naar een andere leefbare planeet als op een dag leven op aarde niet meer mogelijk is”.

Alle bekende exoplaneten, oftewel planeten buiten ons zonnestelsel, zijn te ver weg om naar toe te kunnen reizen. “Zelfs in het hele optimistische scenario dat er een leefbare planeet dichterbij is, zeg enkele tientallen lichtjaren hier vandaan, wat feitelijk in de buurt is, dan kost het nog heel veel tijd om er te komen.”

“Oneindig ver weg”

Professor planetaire astrofysica Stephen Kane van de universiteit van Californië is het met Mayor eens. “De trieste werkelijkheid is dat op dit punt in de geschiedenis alle sterren zich eigenlijk op een oneindige afstand bevinden”, zegt de professor tegen Live Science. “We hebben al heel veel moeite om de Maan te bereiken.”

“Mogelijk lukt het ergens in de komende 50 jaar om mensen naar Mars te sturen, maar ik zou erg verbaasd zijn als de mensheid de baan van Jupiter weet te bereiken in de komende eeuwen”, vervolgt hij. Aangezien de afstand tot dichtstbijzijnde ster buiten ons zonnestelsel al 70.000 keer verder is dan Jupiter “zijn feitelijk alle sterren buiten bereik”.

Hij besluit: “Dus dat is waar we staan, stevig op Aarde, en het is onwaarschijnlijk dat dat verandert voor een hele, hele lange tijd.”