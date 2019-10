Nederlandse familie zit jarenlang in kelder het einde der tijden af te wachten

In een afgelegen boerderij in het Drentse Ruinerwold in Nederland is een man met zes kinderen ontdekt, die al jaren in de kelder van de boerderij woonden. Zij zouden wachten op ’het einde der tijden’.

De oudste zoon, een man van 25 jaar, verdween uit de boerderij en meldde zich bij een kroeg in Ruinerwold. Dat meldt een bron aan RTV Drenthe. De man was helemaal verward, waarna de politie is gebeld. De politie heeft de boerderij doorzocht en ontdekte achter een kast in de woonkamer een trap naar de kelder. Daar ’woonden’ de vader en de vijf andere kinderen. De vader bleek enkele jaren geleden een herseninfarct te hebben gehad en lag in bed.

Moestuin en geit

Het gezin, de kinderen zijn tussen de 16 en 25 jaar, had geen contact met de buitenwereld en leefde volledig zelfvoorzienend. Zij hadden een moestuin en een geit en hielden zich daarmee in leven. De buren kenden het gezin niet. Volgens een buurman woonde er een man alleen en had hij de hele boerderij dichtgetimmerd. De kinderen zouden geen idee hebben dat er ook nog andere mensen op de wereld bestonden. Waar de moeder is, is niet bekend.

Eigenaar van het pand aangehouden

In de zaak is ook de 58-jarige huurder van de woning aangehouden omdat hij weigert met het onderzoek mee te werken. Het gaat echter niet om de vader van het gezin, aldus de burgemeester van Rijnerwold. Volgens Nederlandse media gaat het om een man van Oostenrijkse afkomst die werkte als klusjesman. Wat zijn precieze relatie was met het gezin, wordt nu onderzocht.