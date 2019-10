Julie Van den Steen maakt opvallende carrièreswitch

De voormalige radiopresentatrice Julie Van den Steen zal binnenkort te zien zijn in een talkshow op VTM. Ze heeft een contract ondertekend met de commerciële televisiezender.

Vijf jaar lang was Julie Van den Steen te horen als sidekick van Peter in ‘De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’ op MNM. Eind mei kondigde ze aan dat ze een punt achter haar radiocarrière zette. “Ik ga even rusten en niet opstaan voor negen uur. Ik ga wel iets anders doen, een nieuwe uitdaging”, liet ze toen weten op MNM.

Vaste rubriek

Nu raakte bekend dat de 27-jarige blondine een contract heeft getekend bij VTM. Zo zou ze een vaste rubriek krijgen in een nieuwe dagelijkse talkshow op VTM. Gastheer van dat programma is naar alle waarschijnlijkheid Davy Parmentier, creatief directeur van VTM.

Het is niet de eerste keer dat Julie op televisie komt. In 2017 presenteerde ze samen met Freek Braeckman het Eén-programma ‘Typisch mensen’. Een jaar later draafde ze naast Adriaan Van den Hoof op als gastvrouw van de MIA’s.

Karen Damen

Eerder deze week raakte bekend dat ook Karen Damen (44) de overstap maakt van Vier en Vijf naar VTM. De voormalige K3-zangeres zal te zien zijn in ‘Liefde voor Muziek’, krijgt een rol in ‘Familie’ en wordt mogelijk coach in ‘The Voice Senior’.