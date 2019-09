Julie Van den Steen over haar slechtste sekservaring: “Ik moest alles zelf doen”

Radiopresentatrice Julie Van den Steen heeft haar seksleven uit de doeken gedaan op Studio Brussel. Ze had het onder meer over haar grootste afknapper ooit en dat ze graag eens seks zou willen hebben met een vrouw.

Woensdagavond lanceerde Studio Brussel ‘Flowjob’, een vijfdelige videoreeks waarin Flo Windey (24) met bekende en onbekende mensen over hun seksleven praat.







Julie Van den Steen mocht de spits afbijten. De 27-jarige voormalige MNM-presentatrice verraste meteen door te bekennen dat ze droomt van een vrijpartij met een vrouw. “Ik zou een onenightstand willen met een vrouw. Ik kijk op straat sneller naar een vrouw dan naar een man. Ik vind vrouwen veel mooiere wezens dan mannen en ik denk dat ze in bed ook anders kunnen zijn. Ik fantaseer daar wekelijks over”, vertelt ze.

Pijn door groot geschapen man

De knappe blondine, die sinds kort een nieuwe vriend heeft, herinnerde zich tevens haar meest teleurstellende sekservaring. “Ik heb ooit seks gehad met iemand die duidelijk wist dat hij een hele grote piemel had. Ik zag dat ding op mij afkomen en ik begon helemaal te verstijven. Dat deed heel veel pijn. Hij had een vleespiemel. Ik heb daar veel over gepraat met vriendinnen. Dat is niet aangenaam. Hij dacht ook de hele tijd aan zichzelf. Dat was gewoon penetreren en klaar. En als ik iets wou, dan moest ik het zelf maar doen”, klinkt het.

Onzeker over lichaam

Hoewel ze een prachtige verschijning is, voelt Julie zich soms toch onzeker. “Ik zie mezelf elke ochtend zonder kleren en ik vind dat niet mooi. Ik kan mij niet inbeelden dat een man die op of onder mij ligt dat mooi kan vinden. Ik kan dat nog altijd niet vatten. Ik ben wel heel blij met mijn vagina en mijn borsten. Alles zit daar goed”, lacht ze.