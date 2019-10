Baby die zonder ogen werd geboren zoekt een nieuwe familie

In het Russische Tomsk werd Sasha in april bij de geboorte in de steek gelaten door zijn moeder. Ze kom niet omgaan met de toestand van haar kind, dat zonder ogen werd geboren. De onfortuinlijke zoekt nog steeds naar een adoptiegezin.

Sasha werd in april geboren met een extreem zeldzaam syndroom waardoor hij geen ogen heeft. Op aarde zijn er slechts twee andere gevallen geïdentificeerd met dit syndroom. Voor de rest verkeert Sasha in perfecte gezondheid. “Hij is uniek, maar niet anders dan andere kinderen. hij speelt en is altijd erg blij. Hij houdt van zwemmen en de spellen spelen die hem worden aangeboden”, zegt een verpleegster.

Zijn moeder, die op haar beurt opgroeide in een weeshuis, besloot nog voor de geboorte het kind af te staan omdat ze zich niet bekwaam achtte voor de blinde baby te zorgen. Wat de vader betreft, niemand heeft informatie over hem.

Gaga Baby

In het adoptiecentrum staat Sacha bekend als Gaga Baby, en wordt hij beschreven als ‘wijs en glimlachend’. “Zodra hij bekende stemmen hoort, glimlacht hij”, zegt een verzorger.

Nu probeert men eerst om een gastgezin in Rusland te vinden. Als geen familie het adopteert, is het adoptiecentrum van plan om in het buitenland een plaatsje te vinden voor kleine Sacha.

Volgens chirurgen in Sint- Petersburg is het onwaarschijnlijk dat Sasha op een dag zal kunnen zien. Ze hebben wel kleine ogen geïmplanteerd zodat zijn gezicht niet vervormd is. Deze moeten om de zes maanden worden gewijzigd, zegt de Siberian Times.