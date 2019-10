Waalse vrouwen steeds vaker financieel afhankelijk van partner of ouders

Vrouwen in Wallonië zijn steeds vaker financieel afhankelijk van een partner of een ouder. Dat blijkt uit cijfers van het Waalse statistiekbureau Iweps. Het gemiddeld inkomen van de Waalse vrouwen kwam in 2017 uit op 70% van dat van de mannen.

Zowat 27% van de vrouwen in Wallonië is financieel afhankelijk van een partner of ouder, tegenover slechts 12% van de mannen. Het verschil tussen beiden in risico op armoede is minder uitgesproken: 21% voor de vrouwen en 18% voor de mannen.

Loonkloof wordt kleiner

Uit de studie blijkt wel dat het verschil in inkomen tussen beide geslachten in Wallonië kleiner geworden is. Het inkomen van vrouwen kwam in 2005 uit op 59% van dat van mannen, waar dat in 2017 verbeterd was tot 70%.