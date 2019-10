Blanke agent schiet zwarte vrouw in haar eigen woning dood in Texas

In Fort Worth, in de Amerikaanse staat Texas, heeft een blanke politieagent zaterdag een jonge zwarte vrouw doodgeschoten in haar eigen woning. De man werd in beschuldiging gesteld wegens doodslag en zit achter de tralies.

De feiten deden zich voor tijdens een banale politiecontrole. Een ongeruste buurman van het slachtoffer had de politie gebeld omdat hij zag dat de voordeur van de woning van de vrouw al uren openstond. Twee agenten kwamen daarop ter plaatse en verkenden met een zaklamp de omgeving rond het huis. Plots zagen ze “een persoon rechtstaan in de buurt van een raam” en toen ze daarin een bedreiging meenden te herkennen, trok een van hen zijn wapen en vuurde een schot af, beschreef de politie de feiten in een communiqué. Daarbij kwam de 28-jarige Atatiana Jefferson om het leven.

Handen omhoog

Nadien bleek dat de vrouw een videospelletje aan het spelen was met haar 8-jarige neefje en daarom geen lichten had aangestoken. Toen ze iets hoorde in de tuin, ging ze een kijkje nemen. De agent “heeft niet kenbaar gemaakt dat hij een politieman was”, gaf luitenant Brandon O’Neil toe. Hij zou wel “handen omhoog” hebben geroepen, maar bijna gelijktijdig hebben geschoten.

De agent die het fatale schot afvuurde, was sinds twee jaar in dienst bij de politie van Fort Worth. Aaron Dean werd op 14 oktober opgepakt en beschuldigd van de dood van Atatiana Jefferson, nadat hij eerder op de dag zelf al ontslag nam.

Debat

De zaak doet opnieuw het debat oplaaien over het politiegeweld ten aanzien van Afro-Amerikaanse bewoners in de VS. Twee weken geleden werd een blanke politieagente nog veroordeeld tot tien jaar cel nadat ze zich van appartement had vergist en een zwarte buurman doodschoot in de veronderstelling dat de man in haar woning had ingebroken.