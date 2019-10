Woedende Jacques Vermeire over rechtszaak tegen Ruben Van Gucht: “Ik ga tot op het bot”

De beëindigde samenwerking tussen Jacques Vermeire en Ruben Van Gucht krijgt een gerechtelijk staartje. Ruben zou Jacques voor de rechtbank gesleept hebben, maar die laatste gaat zich naar eigen zeggen niet laten doen. Integendeel.

Het is oorlog tussen Jacques Vermeire en Ruben Van Gucht. Aanleiding is een financiële kwestie rond Jacques’ zaalshow ‘7 tot 77’, waarin Ruben tot voor kort fungeerde als aangever. De 33-jarige Sporza-journalist gaf in die periode meermaals aan dat hij meer betaald wilde worden. Het management van Jacques ging daar niet op in omdat alles vastgelegd was in een contract. Het financieel dispuut leidde uiteindelijk tot een einde aan hun samenwerking, waarna Luc Verschueren zijn plaats innam.

Gerechtelijke stappen

Ruben heeft zich echter niet neergelegd bij de zaak en onderneemt nu gerechtelijke stappen tegen Jacques. De 68-jarige komiek ligt al een hele tijd wakker van het dispuut, maar kan nu niet anders dan reageren. “Er is iets gebroken. Eens je met advocaten begint tegen mij, dan… Je wordt verplicht om zelf ook een advocaat in te schakelen wellicht. Ik heb dat in heel m’n leven niet gedaan, maar nu heb ik weleens goesting om voluit te gaan. Om met mij een dispuut over geld te hebben, dan moet je echt heel ver gaan. Dan moet je je echt dingen gaan toe-eigenen die niet de jouwe zijn”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Zeven advocaten

Jacques verzekert dat hij zich van zijn hardste kant gaat laten zien. Daarmee wil hij een duidelijke boodschap de wereld in sturen. “Wat ik nu ga doen, samen met m’n advocaten, doe ik dan ook voor de hele sector. En ’t zal een lesje zijn voor bepaalde managers. Ik ga tot op het bot. De waarde van een humorshow zit in de humor, niet in de ‘Goedenavond, dames en heren.’ Dit is te belangrijk. Ík heb niet gevraagd om hier een zware juridische strijd van te maken, hé. Maar als iemand op m’n bakkes klopt, ga ik niet nog eens proberen te praten met het risico op een nieuwe klop.”

“Dit is een nachtmerrie geweest voor mij. Die advocaten, de brieven, alles wat erbij komt kijken. Van maart tot nu heb ik er slecht van geslapen. Het zit zó diep. Ik zweer het u. Nogmaals, ik ga tot op het bot. Al moet ik er zeven advocaten op zetten. Ik kan hier desnoods járen mee doorgaan. Ik kan mij dat permitteren, hé. We gaan dit uit-véchten. En dan druk ik me nog braaf uit. Wacht tot ik eens echt ga uitbarsten. Ik zou er zelfs bijna juridische studies voor beginnen, ik kijk ernaar uit om in de rechtbank te staan”, klinkt het.