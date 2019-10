Avril Lavigne treedt binnenkort op in ons land

De Canadees-Franse zangeres Avril Lavigne gaat voor het eerst in vijf jaar tijd weer op wereldtournee en doet ook België aan.

Fantastisch nieuws voor de fans van poprockster Avril Lavigne! De 35-jarige zangeres van onder meer ‘Complicated’ en ‘Sk8er boi’ komt naar aanleiding van haar zesde album ‘Head Above Water’ naar Europa. Op 18 maart 2020 zal ze te bewonderen zijn in Vorst Nationaal.

Gebeten door teek

Lavigne heeft het de afgelopen jaren rustiger aan gedaan door haar gezondheid. In 2015 werd bij haar de ziekte van Lyme vastgesteld nadat ze door een teek gebeten werd. “Ik had echt geen idee dat een insectenbeet dit kon veroorzaken. Ik heb vijf maanden in bed gelegen. Het leek soms wel alsof ik niet kon ademen, ik kon niet praten en bewegen deed pijn. Ik dacht dat ik doodging”, klonk het destijds.

Kracht uit muziek

Intussen gaat het al heel wat beter met de knappe zangeres, mede door de muziek. “Ik voel me goed. Het is belangrijk om elke dag het beste uit het leven te halen. Muziek gaf me kracht en deed me beter voelen. Ik kon het beste halen uit een zware periode. Ik had eerst niet eens door dat ik een album maakte. Ik was gewoon liedjes aan het schrijven om me beter te voelen”, vertelde ze in het Amerikaanse tijdschrift People.

Tickets zijn HIER verkrijgbaar vanaf vrijdag 18 oktober om 9u.