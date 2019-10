Vrouw heeft slechts één keer per jaar seks met man door pijnlijke aandoening

Een Amerikaanse vrouw heeft zoveel pijn tijdens het vrijen dat ze maar een of twee keer per jaar seks heeft met haar echtgenoot. “Elke keer als ik opgewonden ben, ga ik door een hel”, klinkt het.

Natalie Bricker werd onlangs gediagnosticeerd met Persistent Genital Arousal Disorder (PGAD), een aandoening waarbij vrouwen zonder aanleiding opgewonden worden. Die voortdurende genitale spanning veroorzaakt pijn rond de intieme delen. De 35-jarige vrouw wordt minstens een keer per dag spontaan opgewonden, wat gepaard gaat met pijn aan haar vaginale wand en rectum.

Enorme impact op seksleven

De pijn is het ergst tijdens het vrijen of masturberen. De voormalige verpleegster uit Delaware vermijdt daarom seks met haar echtgenoot Robert omdat ze daarbij altijd hevige krampen in haar bekken voelt. Die pijn kan vier dagen aanhouden waardoor ze in die periode zelfs niet meer kan wandelen.

Een of twee keer per jaar verbijt ze die pijn voor haar echtgenoot. “Mijn aandoening maakt onze relatie moeilijk en het maakt me erg onzeker. Door het feit dat we zo weinig vrijen, heb ik schrik dat hij het bij iemand anders gaat zoeken, ook al wist hij dat ik ermee kampte toen we trouwden en welke impact het op ons seksleven zou hebben. Als we vrijen, doet het erg pijn. Alsof ik door een vrachtwagen aangereden word”, vertelt ze aan Metro UK.

Kinderwens

Natalie heeft al verschillende behandelingen ondergaan om de pijn te verzachten. Intussen is haar toestand al een beetje verbeterd en kan ze zonder al te veel pijn een wandeling maken of boodschappen doen. Ze droomt van een gezinnetje, al wordt dat niet makkelijk. Ondanks de impact op hun relatie, blijft Robert bij haar. “Ik ben een eeuwige optimist. Ik hou zoveel van haar en ik wil voor altijd bij haar blijven. Ik blijf hopen dat het ooit helemaal goedkomt met haar”, klinkt het.