Ook Matthias Schoenaerts bezondigt zich aan spoorlopen

Alle campagnes van spoornetbeheerder Infrabel ten spijt, zijn er dit weekend opnieuw foto’s opgedoken van spoorlopen en dan nog door de Vlaamse steracteur Matthias Schoenaerts. De fotoreeks is te zien in Nina, de weekendbijlage van Het Laatste Nieuws. De krant zelf heeft intussen al erkend dat dit een foute perceptie creëert en roept de lezers op dit niet na te doen. Bij Infrabel reageert men gefrustreerd.

“Dit toont nog maar eens aan dat het probleem wordt geminimaliseerd, dat het wordt onderschat. Nochtans zijn er dit jaar al negen mensen om het leven gekomen op en rond het spoor. Dat is één per maand”, zegt woordvoerder Frederic Petit. Concreet gaat het om drie doden en twee zwaargewonden door spoorlopen. Daarnaast waren er 33 ongevallen aan overwegen, waarbij zes doden en vier zwaargewonden vielen.

Beveiligde omgeving

De woordvoerder beklemtoont dat telkens er foto’s opduiken van spoorlopers, Infrabel contact opneemt met de betrokkenen. “Dat hebben we ook vandaag gedaan, met het bewuste mediabedrijf en met de manager van Matthias Schoenaerts. Men benadrukte dat de fotoshoot in een beveiligde omgeving in de Antwerpse haven heeft plaatsgevonden, maar men erkent ook dat deze foto’s inderdaad een foute perceptie kunnen creëren.” Op de website van HLN werd een boodschap geplaatst om de lezers te waarschuwen voor de gevaren van spoorlopen.

(Lees hieronder verder.)

Don Quichot

«Dat blijft ook onze boodschap: spoorlopen is levensgevaarlijk én verboden», aldus Petit, die zwaar teleurgesteld is omdat dit maar niet lijkt door te dringen. «Ik voel me een beetje een Don Quichot, die vecht tegen windmolens. Ondanks al onze oproepen, blijft het een maatschappelijk probleem dat wordt geminimaliseerd.

Tom Waes

Eerder deze week was er nog een reclamecampagne van kledingketen ZEB, met tv-figuur Tom Waes die op de sporen loopt. Ook daartegen trok Infrabel ten strijde, met de vraag om de campagne in te trekken. “Maar ZEB heeft noch op onze telefoontjes, noch op onze mails gereageerd. We betreuren dit ten zeerste.”

Waes vindt de kritiek van spoorwegmaatschappij Infrabel niet eerlijk. “Heel vaak ben ik of de schietschijf, of word ik verantwoordelijk geacht omdat ik een voorbeeldfunctie heb”, zegt de acteur in een interview op Studio Brussel in het programma ‘Bij Vlaeminck’. Al geeft hij toe dat de foto’s ook niet door de beugel kunnen. “Die foto op zich is inderdaad een fout signaal. Maar ter nuance, die foto is getrokken in Noorwegen, op een spoorweg waar één keer per uur een toeristisch boemeltreintje tegen vijf per uur omhoog reed. Maar los daarvan was het een fout voorbeeld.”