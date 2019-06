Is dit het nieuwe lief van Matthias Schoenaerts?

Acteur Matthias Schoenaerts zou een nieuwe vriendin hebben. Volgens Daily Mail gaat het om het Chileens-Australische topmodel Pia Miller, ook bekend van de serie ‘Home and Away’. De twee zouden hebben genoten van een romantische vakantie in Griekenland.

Tabloidkrant Daily Mail bond de kat de bel aan met een verhaal over een vakantie die Schoenaerts en Miller op het Griekse eiland Kastellorizo in elkaars gezelschap zouden hebben beleefd. Dat leidden ze af dankzij een sterk staaltje onderzoeksjournalistiek en Instagram. Pia postte enkele dagen geleden een foto waarop ze in het water duikt. Onze landgenoot reageerde met ‘Coming sooooon’, gevolgd door de nodige emoji’s, waaronder eentje met hartjes als ogen.







Omgekeerd reageerde ook Pia al op posts van Schoenaerts. Hij zette een zwart-wit foto van zichzelf online, waarop de knappe dame reageerde een aantal sterretjes. Matthias reageerde vervolgens opnieuw met ‘agapi mou’ – Grieks voor ‘mijn liefde’.

Niet aan zijn proefstuk toe

Het is niet de eerste keer dat onze meest succesvolle acteur in het gezelschap van modellen wordt gespot. In maart plaatste hij nog een filmpje online terwijl hij aan het chillen was met de bevallige Cindy Bruna (24) en Kelly Gale (23), beiden modellen van het Amerikaanse lingeriemerk Victoria’s Secret.

Zijn nieuwste vlam is officieel wel nog verloofd met filmproducent Tyson Mullane. Maar recent hebben de twee elkaar ontvolgd en werden de foto’s van hun verloving verwijderd. Ze zou samen met haar zonen uit een vorige relatie (12 en 16) vertrokken zijn uit hun huis in Sydney.