Doktersadvies: “Smeer geen tandpasta op je vagina”

Tandpasta dient, zoals de naam al doet vermoeden, om je tanden te poetsen. Maar op het internet doen heel wat ‘adviezen’ de ronde die beweren dat je tandpasta op je vagina zou moeten smeren om die strakker te maken. Bovendien geloven veel vrouwen dat het product je vagina zou ‘schoonmaken’ en frisser doen ruiken.

En hoewel dat voor sommigen als een goed idee kan klinken – al weten we niet meteen HOE – is het absoluut af te raden om tandpasta op je intieme delen te smeren. Het goedje zal immers niet voor verfrissing of verstrakking zorgen, maar alleen maar negatieve gevolgen hebben.

Infecties

Vanessa Mackay, gynaecologe en woordvoerster bij het Britse Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, geeft een woordje uitleg over de mythe aan Metro.co.uk. “Het is een mythe dat tandpasta je vagina strakker zou maken. Tandpasta op je intieme delen smeren, zal er alleen maar zorgen voor een oncomfortabel gevoel en bovendien kan het je natuurlijke flora verstoren, waardoor je risico loopt op infecties.” Doordat je pijn ervaart aan je vagina kan die weliswaar ‘strakker’ aanvoelen voor jou, maar daar blijft het bij. Elke vagina is anders en als je partner niet tevreden is met die van jou, is het misschien tijd om iemand te vinden die je wel respecteert.