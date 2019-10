Papegaai overleeft ondanks vijf keer te zijn beschoten

De Australische kaketoe Mr. Cocky is heel sterke vogel. Zo ongelooflijk sterk zelfs dat het dier vijf keer beschoten werd met een loodjesgeweer, maar de aanval toch wist te overleven. De artsen hebben er vertrouwen in dat hij weer zal kunnen vliegen. Wie er achter de aanval zit, is nog onbekend.

Het Avian Reptile and Exotic Pet Hospital in het Australische Sydney heeft een nieuwe mascotte. Zijn naam is Mr. Cocky en hij is een kaketoe, een onderverdeling binnen de papegaaiachtigen. De vogel werd vorige maand binnengebracht met verschillende schotwonden. Na een röntgenfoto bleek dat Mr. Cocky vijf loodbolletjes in zijn lichaam had zitten. Drie in zijn borstkas, één in zijn schouder en één millimeters naast zijn linkeroog.

“Hij heeft de loterij gewonnen”

De dierenartsen verwijderden een aantal van de projectielen, maar de bolletjes die geen gevaar vormden voor zijn organen, lieten ze zitten. De vogel krijgt momenteel bewegingstherapie zodat hij op termijn weer kan vliegen. “Het is alsof hij de loterij heeft gewonnen. Hij heeft echt veel geluk gehad”, vertelt dierenarts Lorenzo Crosta aan ABC News.

Het motief voor de aanval is nog onduidelijk. Het ziekenhuis weet ook niet of de persoon die de vogel binnen bracht iets te maken heeft met de verwondingen. “Hoe kan je er zelfs over nadenken om een dier te beschieten dat gewoon ergens zit?”, vraagt Crosta zich af. “Ik vind dat echt heel onrechtvaardig.”