GAMES. FIFA 20 trekt zijn straatvoetbalschoenen aan

De langverwachte FIFA 20 ligt in de winkelrekken. Wat staat de spelers te wachten? Metro heeft het spel alvast uitgeprobeerd.

Op het vlak van gameplay laat FIFA al verschillende jaren de grote vernieuwingen achterwege, maar wat de content betreft, zit er wel beweging in. We herinneren ons bijvoorbeeld nog dat de game enkele jaren geleden het vrouwenvoetbal een plaats gaf. Daarna volgde ‘The Journey’, een verhaalmodus over een jonge voetballer die drie seizoenen lang een deel van het publiek in de ban hield. In het recente verleden haalde FIFA de rechten voor de Champions League binnen. En vorig jaar voegde FIFA 19 er de bijzonder plezierige mogelijkheid aan toe om matchen te spelen met zelf uitgevonden regels (een speler minder voor de ploeg die scoort, doelpunten van buiten de grote rechthoek tellen dubbel, enzovoort). Voor de editie 2020 heeft FIFA de grote nieuwigheid al in juni aangekondigd in de marge van E3: de Volta-modus.

De nieuwe FIFA Street?

De Volta-modus die deel uitmaakt van FIFA 20 betekent meteen ook de blijde terugkeer van FIFA Street naar EA, na een afwezigheid van zeven jaar. Omdat je nu eenmaal niet alles kunt hebben, vervangt Volta de Journey-modus die de vorige drie seizoenen een centrale rol innam in de franchise. Wie zowel van straatvoetbal als van een avontuur met een verhaal houdt, hoeft echter niet ontgoocheld te zijn. Volta is namelijk een combinatie van de twee. We volgen de belevenissen van een groep vrienden die ervan dromen om deel te nemen aan het wereldkampioenschap straatvoetbal. De ambiance van die modus is dan ook jong, cool en hip. Als ze juichen, zie je dat via het scherm van een smartphone, en met de punten die je in de loop van de wedstrijden verzamelt, kan je modieuze kleren en accessoires kopen om de spelers een persoonlijke stijl te geven.

De Volta-modus gaat van start met een ploeg die zowel uit meisjes als jongens bestaat en die een gemiddeld niveau haalt. Met elke overwinning kan je echter een speler uit het kamp van de tegenstander selecteren en inlijven. Op die manier stijgt het niveau van je team heel snel. Bovendien kan je het niveau van elke individuele speler die je gecreëerd hebt opkrikken door te trainen en door speciale skill moves vrij te spelen via skill points. De wedstrijden worden nu en dan onderbroken door filmpjes die op zijn zachtst gezegd niet de sterkste acteurs aan boord hebben gehaald. De eerste matchen die je speelt, zijn ook niet altijd even zichtbaar. Het valt niet mee om acht jongeren in trainingspak op een klein veld uit elkaar te houden, en zeker niet als je in beide teams hetzelfde figuurtje ziet lopen met dezelfde outfit aan. Hoe meer toernooien je afwerkt, hoe overtuigender Volta er echter uitziet. Je ontdekt een hele reeks verschillende terreinen (van het dak van een wolkenkrabber in Tokio tot de straten van Rio en New York) en spelformules (futsal 5 tegen 5 in een sporthal, 3 tegen 3 met kleine kooitjes zonder keeper,…).

Volta vervangt dus de Journey-modus waarin hoofdfiguur Alex Hunter de sterren van het wereldvoetbal tegen het lijf liep, maar ook hier duiken geregeld bekende namen en gezichten op. Vinícius Júnior, het Braziliaanse talent van Real Madrid, speelt zelfs een belangrijke rol in het scenario. Omdat de toernooien je naar alle uithoeken van de wereld brengen, zie je overal beroemde voetballers zoals Neymar en Mo Salah. Alles bij elkaar is het scenario van Volta goed voor ongeveer vijf uur spelplezier. Daarna kan je online verderspelen of toernooien afwerken, op je eentje of tegen vrienden.

Geen revolutie

Als je de Volta-modus wegdenkt, ligt FIFA 20 helemaal in de lijn van FIFA 19. Veel evolutie – laat staan revolutie – zit er niet in de gameplay, en er is dus ook geen aanpassing nodig. De keepers durven nog altijd de vreemdste blunders te maken, maar er is ook een nieuw systeem om penalty’s en vrije trappen te nemen. Net zoals in de vorige editie kan je deelnemen aan de Champions League en de Europa League, en je kan ook wedstrijden spelen volgens regels die je zelf vastlegt.

Wat de content betreft, kan je bij FIFA 20 weer kiezen uit een bijzonder complete carrièremodus. Ofwel ben je trainer, ofwel speler (een bestaande persoon of iemand die je van kop tot teen verzint). Ook de FUT-modus, zo’n beetje de kip met de gouden eieren van EA, is opnieuw van de partij. Het aantal licenties van club en landenteams dat de game kan aanbieden, is even indrukwekkend als altijd, van de Jupiler Pro League tot de Premier League. De fans van Juventus zullen het dit jaar echter zonder de naam, het logo en de outfit van hun favoriete team moeten stellen, want die licentie wist Konami exclusief te strikken voor hun PES 2020. Wat de grafische kant betreft, ziet FIFA 20 er nog steeds even imposant uit, met honderden spelers en tientallen stadions die perfect nagemaakt zijn. De soundtrack doet niet onder, met bijdragen van artiesten als Major Lazer, Disclosure en Hot Chip.

Ons verdict

Ook voor zijn editie 2020 blijft FIFA vasthouden aan het motto ‘Never change a winning team’. Qua speelbaarheid is FIFA 20 zowat een doorslag van FIFA 19. De nieuwigheden zijn te vinden bij Volta, dat het straatvoetbal een ereplaats geeft. Finaal kon die modus, die de Journey-modus vervangt, ons absoluut overtuigen. Hij dient de FIFA-franchise een dosis verse zuurstof toe.

(tw)