Kwade Japanse opa steelt uit wraak 159 fietszadels

In Japan is een 61-jarige man gearresteerd voor een opmerkelijke diefstal. In het appartement van Akio Hatori vonden de agenten 159 fietszadels terug. Die had hij gestolen om wraak te nemen op de dief die met zijn eigen zadel was gaan lopen.

Hatori werd deze week door politie van Tokio in de boeien geslagen nadat hij op camerabeelden was opgedoken. Daarin is te zien hoe de 61-jarige man een zadel losdraait en dat in de mand van zijn fiets legt. Op andere beelden fietst de senior rond met verschillende fietszadels in zijn mand, meldt Sora News 24. Thuis vonden de agenten in totaal 159 exemplaren.

Hatori zegt dat hij met zijn diefstallen begon nadat hij op een ochtend zelf zijn fiets ‘onthoofd’ aantrof. “Ik wilde dat andere mensen ook zouden voelen wat ik heb doorgemaakt en ik stal de zadels dus als een soort van wraak”, verklaarde hij aan de politie. Welke straf de gauwdief zal krijgen is nog niet bekend.